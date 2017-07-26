Fatih Terim tazminat alacak mı ?

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim görevinden ayrılırken TFF’den yapılan açıklamaya göre Terim ve yönetim karşılıklı anlaşmayla yolları ayırma kararı aldı. Kararın sportif boyutunun yanında mali boyutu da merak konusu.

Fatih Terim’in geçerli sözleşmesine göre; Terim istifa etseydi TFF’ye 1 milyon 450 bin Euro, TFF sözleşmeyi sonlandırsaydı, bu kez TFF, Terim’e 4.7 milyon Euro ödeyecekti. 15 Kasım 2013 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasında 5+2 yıllık bir sözleşme yapılmıştı. 15 Kasım 2018’e kadar Terim’in sözleşmesi devam edecek sonrasında da 2 yıllık opsiyon devreye girecekti. Terim bu süre içerisinde sözleşmeyi tek taraflı feshederse 1 milyon 450 bin Euro’yu TFF’ye tazminat olarak ödeyecekti.

Ancak TFF’nin Terim’i görevden almasının maliyeti ise çok farklı rakamlar üzerinde kurulmuştu:Terim’in yıllık ücreti 3.5 milyon Euro… Fatih Terim’in sözleşmesinin bitmesine bu aydan itibaren kalan süre ise 16 ay… Terim bu süre içerisinde Milli Takım’daki görevinden alınması halinde toplam 16 aylık parasını her ay 291 bin Euro olarak almaya devam edecekti. Bu rakam toplamda yaklaşık olarak 4.7 milyon Euro’ya tekabül ediyor. Yani, eğer TFF, Terim’i tek taraflı gönderdiğini açıklasaydı, Terim’e sözleşmesinin kalan dönemindeki alacaklarının tamamını (4.7 milyon euro) ödeyecekti. (Bu durum Terim’in Milan’daki görevine son verildikten sonra 2 yıl boyunca İtalyan kulübünden aylık 100 bin Dolar almasına benziyor.)

İKİ TARAF DA TAZMİNAT ÖDEMEYECEK GİBİ…

Fatih Terim ve TFF cepheleri, karşılıklı olarak anlaştıklarını açıkladıkları için, (ayrılık toplantısında ek bir protokol yapılmadığı takdirde) birbirine tazminat bedeli ödemeyecek. Bu görüntünün yanında konuyla ilgili yapılacak resmi açıklama da merakla bekleniyor. TFF veya Fatih Terim, alacaklarından feragat etti mi yoksa tarafların yolları ayırmak için son kez el sıkışması ne kadara mal oldu önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.