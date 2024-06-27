  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. Ferdi Kadıoğlu'ndan Milli Takım paylaşımı

Ferdi Kadıoğlu'ndan Milli Takım paylaşımı

Ferdi Kadıoğlu'ndan Milli Takım paylaşımı
Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yıldızı ve A Milli Takım'ın önemli oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, dikkat çeken bir A Milli Takım paylaşımı yaptı.

A Milli Futbol Takım'ın önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli takım formasını ilk giydiği andan itibaren bugüne kadar uzanan yolculuğunu fotoğraflarla anlattı.

 Kadıoğlu, paylaşımına "Nasıl başladı / Nasıl devam ediyor" notunu düştü.

Kırmızı-beyaz kalp emojileri de ekleyen milli futbolcu, paylaşımıyla takipçilerinden büyük beğeni ve yorum aldı.

Milli yıldız Kadıoğlu'nun paylaştığı fotoğraflar:

Ferdi Kadıoğlu'ndan Milli Takım paylaşımı - Resim : 1

Etiketler milli takım A Milli Takım Ferdi Kadıoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MSB'den Üçüncü Dünya Savaşı açıklaması MSB'den Üçüncü Dünya Savaşı açıklaması İstanbul'da bir kadın otelde tecavüze uğradığını iddia etti; gerçek sonra ortaya çıktı İstanbul'da bir kadın otelde tecavüze uğradığını iddia etti; gerçek sonra ortaya çıktı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Yıl sonu Dolar/TL ve enflasyon için yeni tahmin Yıl sonu Dolar/TL ve enflasyon için yeni tahmin EURO 2024'te milli takımların oranlar değişti; Türkiye'nin yeni oranı belli oldu EURO 2024'te milli takımların oranlar değişti; Türkiye'nin yeni oranı belli oldu Ceyda Düvenci'nin sıradışı plaj imajı olay oldu Ceyda Düvenci'nin sıradışı plaj imajı olay oldu İYİ Parti'de sular durulmuyor: Koray Aydın istifa etti İYİ Parti'de sular durulmuyor: Koray Aydın istifa etti TOFAŞ'ta kepenk indiriyor: Bursa fabrikası kapanıyor TOFAŞ'ta kepenk indiriyor: Bursa fabrikası kapanıyor Aquaparkta korkunç olay: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız ağır yaralandı Aquaparkta korkunç olay: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız ağır yaralandı Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlara, fırtınaya ve kavurucu sıcaklara dikkat Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlara, fırtınaya ve kavurucu sıcaklara dikkat
Pes artık! ''Kargocu evi soydu'' dedi, gerçek başka çıktı Pes artık! ''Kargocu evi soydu'' dedi, gerçek başka çıktı Hizmette sınır yok değil, dolandırıcılıkta sınır yok: Doktor ölüleri bile muayene etmiş Hizmette sınır yok değil, dolandırıcılıkta sınır yok: Doktor ölüleri bile muayene etmiş