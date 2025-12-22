FIFA sıralaması açıklandı; işte Türkiye'nin yeri...

  1. Anasayfa
FIFA dünya sıralaması açıklandı. A Milli Futbol Takımımız Aralık ayı dünya sıralamasında 1582 puanla 25. sıradaki yerini korudu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aralık ayı FIFA dünya sıralamasının açıklandığını ve A Milli Takım'ın durumunu paylaştı. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2026 FIFA Dünya Kupası finallerine giden yolda mücadelesine play-off turunda devam edecek A Milli Takımımız, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Aralık ayı dünya sıralamasında bin 582 puanla 25. sıradaki yerini korudu.

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya, bin 465 puanla 47. sırada yer alırken, final maçındaki muhtemel rakiplerimizden Slovakya bin 485 puanla 45, Kosova ise bin 308 puanla 80. basamakta bulunuyor. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak" denildi.

