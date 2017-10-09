Finlandiya 0 - 0 Türkiye / Maç devam ediyor

4'Rasmus Schüller'in uzak mesafeden şutunda yerden giden top kaleci Volkan Babacan'ın kontrolünde top yandan auta çıkıyor.
1'Hakem Benoit Bastien'in düdüğüyle karşılaşmaya Cenk Tosun'un vuruşuyla Milli Takımımız başlıyor.
A Milli Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ndeki 10. ve son maçında bu akşam Finlandiya ile karşılaşıyor.
Finlandiya’nın Turku şehrindeki Veritas Stadyumu’ndaki müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien yönetiyor. Bastien’ın yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yaparken, maçın dördüncü hakemi ise Amaury Delerue.
İŞTE İLK 11’LER;
FİNLANDİYA: Hradecky, Pirinen, Arajuuri, Vaisanen, Moisander, Lam, Sparv, Lod, Hetemaj, Pohjanpalo, Pukki
TÜRKİYE: Volkan Babacan, Ozan, Ömer, Çağlar, İsmail, Okay, Selçuk (K), Yusuf, Oğuzhan Hakan, Cenk.