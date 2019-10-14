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  5. 14 Ekim 2019 10:35

Fransa - Türkiye (Muhtemel 11'ler)

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020 Elemeleri'ndeki en kritik maçlarından birine çıkıyor. Fransa ile deplasmanda karşılaşacak millilerde hedef, en az 1 puan alarak EURO 2020 kapısını ardına kadar aralamak. Teknik direktör Şenol Güneş, Fransa maçının 11'ini şekillendirdi....

Fransa - Türkiye (Muhtemel 11'ler)
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EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 8. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Saat 21:45'te başlayacak maç öncesi teknik direktör Şenol Güneş, sahaya süreceği ilk 11'i kafasında netleştirdi.

Kaptan Emre Belözoğlu'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği millilerde Şenol Güneş'in, Arnavutluk maçında sahaya çıkan kadroda çok büyük değişiklikler yapmaması bekleniyor.

Şenol Güneş, sakat Emre Belözoğlu'nun yerine sahaya süreceği ismi belirlerken, Çağlar Söyüncü de ilk 11'e geri dönüyor.

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