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  5. 21 Mayıs 2019 15:51

Fransa'nın Türkiye kadrosu açıklandı

EURO 2020 Elemeleri kapsamında 8 Haziran'da A Milli Futbol Takımımız'la karşılaşacak olan Fransa'nın kadrosu açıklandı.

Fransa'nın Türkiye kadrosu açıklandı
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H Grubu’nda oynadığı iki maçı da kazanan Horozlar, 2 Haziran’da Bolivya ile hazırlık maçı oynadıktan sonra 8 Haziran’da Konya’da A Milli Futbol Takımımız ve 11 Haziran’da Andorra ile karşılaşacak.

Türkiye - Fransa maçı, 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.

Fransa'nın aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Areola, Lecombe, Lloris, Maignan
Defans: Dubois, Pavard, Varane, Zouma, Lenglet, Umtiti, Digne, Mendy
Orta saha:Kante, Pogba, Matuidi, Sissoko, Ndombele
Forvet: Coman, Mbappe, Lemar, Thauvin, Ben Yedder, Griezmann, Giroud

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