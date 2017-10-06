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  5. 06 Ekim 2017 19:23

Genç milliler Dünya Kupası'na 1 puanla başladı

Türkiye U17 Milli Takımı, FIFA U17 Dünya Kupası ilk maçında Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kaldı.

Genç milliler Dünya Kupası'na 1 puanla başladı
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FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri B Grubu ilk maçında Türkiye ile Yeni Zelanda 1-1 berabere kaldı. Hindistan’ın Navi Mumbai kentinde bulunan Dr. DY Patil Stadyumu’nda oynanan mücadelede Türkiye’nin golünü 18’inci dakikada Ahmed Kutucu atarken, Yeni Zelanda’nın golü 58’inci dakikada Max Mata’dan geldi. Yeni Zelanda’nın golünü kaydeden Mata, 90+5’inci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

U17 Milli Takımı, B Grubu’ndaki ikinci maçında 9 Ekim Pazartesi günü Mali ile karşılaşacak. Dr. DY Patil Stadyumu’nda oynanacak müsabaka TSİ 14.30’da başlayacak.

Yeni Zelanda: Jacob Clark, Liberato Cacace, Boyd Curry, Leon Van Den Hoven, Elijah Just, Max Mata (K), Matthew Conroy, Kingsley Sinclair, Ben Deeley, Charles Spragg (Dk. 81 Matthew Palmer), Emlyn Wellsmore

Türkiye: Berke Özer, Ramazan Emirhan Civelek, Bekir Melih Gökçimen (Dk. 69 Berk Çetin), Şahan Akyüz, Ozan Muhammed Kabak, Sefa Akgün, Ahmed Kutucu (Dk. 63 Yunus Akgün), Kerem Atakan Kesgin, Malik Karaahmet (Dk. 63 Embiya Ayyıldız), Atalay Babacan, Recep Gül (K)

Sarı Kart: Dk. 23 Ahmed Kutucu (Türkiye), Dk. 61 Max Mata, (Dk. 82 Boyd Curry) (Yeni Zelanda)

Kırmızı Kart: Dk. 90+5 Max Mata (Yeni Zelanda)

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