Griezmann: Bizden daha güçlülerdi, hiçbir şey yapamadık

Daha güçlü olmaları gerektiğini vurgulayan Antoine Griezmann, "Hiç bahane aramaya gerek yok, bugün bizden daha iyilerdi. Hollanda'da hissettiğim duyguları burada da hissettim. Ofansif, defansif ve taktiğimizi yeniden gözden geçirmemiz ve daha güçlü olarak geri dönmemiz lazım. Yenilginin sebebini bulmaya çalıştık. Bugün bizden daha güçlülerdi, hiçbir şey yapamadık. Gol fırsatı bulamadık. Andora maçı için daha iyi hazırlanmamız lazım. Türkiye maçındaki hatalarımızı görmemiz lazım. Seyirci ambiyansı mükemmeldi, bunu bekliyorduk, takımlarının arkasında iyi durdular” diye konuştu.