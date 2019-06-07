Hakan Çalhanoğlu: Fransa'yı üzmek istiyoruz

Ay-yıldızlı futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, medya mensuplarının sorularını cevapladı.

Çalhanoğlu, yarın oynayacakları Fransa maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Fransa ile yapacakları maçın önemine değinen Çalhanoğlu, şunları kaydetti:

"Yarınki maç bizim için çok önemli. Fransa'nın iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Kaliteli hocaları ve oyuncuları var. Bu maçı çok bekledik biz. Arnavutluk ve Moldova maçlarıyla turnuvaya iyi başladık. İki galibiyet bizim için çok iyi oldu. Artık bir alışkanlık olması lazım. Kaybetmekten nefret etmemiz gerekiyor artık. İnşallah yarın Konya halkıyla beraber galibiyet alırız. Her puan bizim için önemlidir. O yüzden kaybetmemek için de çıkacağız. Aslında bizim rakiplerimiz Hırvatistan, Fransa, Brezilya gibi takımlar olması lazım. Onlara karşı artık kafa kafaya olmamız gerekiyor. Tabii ki her ülkeye saygımız sonsuzdur. Ama bizim takım arkadaşlarımıza baktığımız zaman hepsi kaliteli oyuncular. Büyük ülkelere karşı oynadığınız zaman daha çok motiveli oynuyorsunuz. Hocamızla beraber Fransa'yı çok iyi analiz ettik."

"FRANSA'YI ÜZMEK İSTİYORUZ"

Hakan Çalhanoğlu, "Yeni milli takımın seviyesini görme açısından bir test maçı olabilir mi?" şeklindeki soru üzerine, "Takımımızda genç oyuncuların olduğunu herkes biliyor. Her maç bize tecrübe kazandırıyor. Sadece benim için değil takım arkadaşlarım için de bu böyle. Biz maçtan maça büyüyeceğiz inşallah. Tabii ki hatalarımız olacak. Zaten hata yapınca insan tecrübe kazanıyor. O yüzden yarınki maç bize bir ders olabilir. Fransa ekibi güçlü bir takım ki dünya şampiyonu oldular. Her oyuncusu kaliteli. Ama bizim takımımızda da kaliteli oyuncularımız var. Yarın için de çok iyi motive olduk. Biz Fransa'yı aslında üzmek istiyoruz. Çünkü onlar da biliyor bizim güçlü olduğumuzu. İnşallah yarın güzel bir karşılaşma olur." değerlendirmesinde bulundu.

