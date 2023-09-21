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Hakan Çalhanoğlu'ndan Stefan Kuntz açıklaması

Hakan Çalhanoğlu'ndan Stefan Kuntz açıklaması
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A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu,Stefan Kuntz hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, teknik direktör Stefan Kuntz'un görevinden ayrılmasının ardından TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları...

"KUNTZ, GENÇ TAKIM HOCASI"

"Benim Kuntz ile ilgili hiçbir sorunum yoktu. Hoca çok pozitif bir insandı ama bir genç milli takım hocasıydı. Gençlerle daha iyi kontak kurabilirsiniz ama bazı futbolcular tarafından kabul görmeyebilir bu davranışlarınız. Yapılan bazı açıklamalar var. Bu açıklamalar tecrübeli bir teknik adam olsa yapılabilir miydi?"

BİZ YERLİ HOCA İSTİYORUZ' DİYE BEYANIMIZ YOK

"Buraya gelen futbolcunun milli takımın nasıl oynadığını bilmesi lazım. Bir sistemimiz olması lazım. Benim pozisyonum artık farklı. 2 sezondur kulübümde 6 numara oynuyorum. Milli takım futbolcularının 'Biz yerli hoca istiyoruz' diye bir beyanı yok. Hangi hoca gelirse onunla çalışırız. TFF yetkilileri, takım kaptanı olarak benim görüşümü aldılar hoca konusunda."

Etiketler Hakan Çalhanoğlu Stefan Kuntz ayrılık
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