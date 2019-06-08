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  5. 08 Haziran 2019 20:04

Hırvatistan 2 - 1 Galler

Euro 2020 grup Elemeleri E Grubu'nda Hırvatistan sahasında Galler'i Lawrence (kk) ve Perisic'in golleriyle 2-1 yendi. Galler'in tek sayısını Brooks kaydetti.

Hırvatistan 2 - 1 Galler
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Euro 2020 grup elemeleri maçında Hırvatistan, Gradski vrt Stadı'nda Galler'i konuk etti. Hırvatlar, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Galler'in savunmacısı Jamie Lawrence, topu kendi ağlarına gönderdi ve Hırvatistan bu golle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 48'i gösterdiğinde Ivan Perisic, Galler ağlarını havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi. Galler'in tek golünü David Brooks, 77. dakikada kaydetti. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Bu skorla Hırvatistan E Grubu'nda liderliğe yükseldi ve puanını 6'ya çıkarttı. Galler ise 3 puanla 3. sırada yer aldı.

Hırvatistan , galler
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