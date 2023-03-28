Hırvatistan karşısındaki A Milli Futbol Takımımızın ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu maçında Hırvatistan karşısındaki ilk 11'i belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.

KUNTZ'TAN 5 FARKLI HAMLE

Hırvatistan karşısında 4'lü savunma ile sahaya çıkıyoruz. Ermenistan galibiyetinde kendi ağlarını bulan Ozan Kabak yedek. Sağ bekte Zeki Çelik başlıyor. Salih Özcan, ilk 11'de yer aldı. Geçen maç ilk 11'de başlayan Cenk bugün kulübede, yerine Kerem Aktürkoğlu sahada.

DÜDÜK İSVEÇLİ HAKEMDE

Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg, dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci üstlenecek.

ERMENİSTAN BAY GEÇİYOR

Grubun diğer maçında ise Galler ile Letonya kozlarını paylaşıyor. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ,ikinci maç gününü bay geçti.

TÜRKİYE MAÇA LİDER ÇIKIYOR

İlk maçta deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, Hırvatistan karşısına lider olarak çıkıyor.

10 GRUPTA YER ALAN İLK 2 TAKIM ÇIKIYOR

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

BURSA'DA İLK MAÇ

Ay-Yıldızlı takımımız, 2015 yılında açılan Timsah Arena'da ilk sınavını Hırvatistan'a karşı veriyor.

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal.

Yedeklerimiz: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Samet Akaydin, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Cenk Tosun, Umut Nayir

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Gvardiol, Sutalo, Barisic, Pasalic, Brozovic, Modric, Kovacic, Perisic, Kramaric.