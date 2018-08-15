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  5. 15 Ağustos 2018 14:20

Hırvatistan Milli Takımı'nda bir ayrılık daha !

Hırvatistan Milli Takımı'nda Mandzukic'in ayrılığı sonrası bir ayrılık kararı da Danijel Subasic'den geldi.

Hırvatistan Milli Takımı'nda bir ayrılık daha !
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Hırvatistan Milli Takımı’nın kalesini koruyan Danijel Subasic 33 yaşında milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı

2018 Dünya Kupası’nda Fransa’ya karşı final oynayan Hırvatistan’ın tecrübeli file bekçisi Subasic Milli Takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Monaco forması giyen 33 yaşındaki eldiven sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Milli Takım formasına veda ettiğini duyurdu. Hırvatistan formasıyla 44 maça çıkan Subasic 23 maçta kalesini gole kapattı. Subasic Milli Takım kariyerini toplam 28 gol yiyerek tamamladı.

Mandzukic milli takımı bıraktı !Mandzukic milli takımı bıraktı !

 

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