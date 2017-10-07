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  5. 07 Ekim 2017 17:05

Hırvatistan’da şok ayrılık !

Hırvatistan Milli Takımı teknik direktörü Ante Cacic ile yollar, kritik Ukrayna maçı öncesinde ayrıldı.

Hırvatistan’da şok ayrılık !
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2018 Dünya Kupası’na katılabilmek için Pazartesi günü Ukrayna ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan Hırvatistan’da flaş bir gelişme yaşandı.

Sahasında Finlandiya ile 1-1 berabere kalan ve büyük bir avantajı yitiren Hırvatistan’da teknik direktörü Ante Cacic’in görevine son verildi.

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, yaptığı açıklamada Hırvatistan’ın yeni teknik direktörünün Zlatko Dalic olduğunu açıkladı.

SON MAÇ UKRAYNA DEPLASMANINDA

Suker, Ukrayna maçında Zlatko Dalic’in takımın başında olacağını söyledi. Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası’na katılması için deplasmanda Ukrayna’nı mağlup etmesi gerekiyor.

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