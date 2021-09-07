Hollanda - Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'yla karşılaşıyor. 21.45'te başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, Johan Cruijff Arena'da Hollanda'yla karşı karşıya gelecek. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak mücadelede Ay-Yıldızlılar zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkacak.

BURAK YILMAZ GERİ DÖNDÜ

A Milli Takım'da kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyebilecek. Aday kadroya Hollanda'da katılan Ozan Tufan da teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde sahada olabilecek. Hollanda'da son maçta oynamayan Van Dijk ile cezası biten Blind'in bu maçta oynayabilecek. Ayrıca Nathan Ake ile forvet Gakpo kadrodan çıkarıldı.

İŞTE İLK 11'LER

Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Depay.

Türkiye: Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Orkun, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak