İmkansızlar bizim işimiz... Milli Takım gruplardan nasıl çıkar?
Milli Takım, Galler'e de 2-0 kaybetti ve gruptan çıkma şansını zora soktu. Gruplardan en iyi 3 üçüncü de bir üst tura çıkmaya hak kazanacak.
Ay-Yıldızlı Takımımız'ın gruptan çıkma ihtimali mucizelere kaldı. En iyi 4 üçüncü takım gruplardan çıkacak. Bunun içinde bazı kriterlere baklıyor.
GRUPTAN NASIL ÇIKILIR?
24 takımın 4'erli olarak 6 grupta yer aldığı şampiyonada Son 16 Turu'na, gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 ülkenin yanı sıra en iyi 4 üçüncü de kalacak. Bu yüzden sadece galibiyetler, alacağımız puanlar değil, en iyi üçüncü olma yolunda atacağımız ya da kalemizde göreceğimiz gollerin sayısı da bizim kaderimizi etkiliyor. Eksi 5 averaj önemli bir sorun. Ay-Yıldızlılar'ın averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. İsviçre maçında rakibe büyük fark atmamız gerekiyor ve İtalya'nın da bugün İsviçre'ye mağlup olmaması gerekiyor.
EŞİTLİK HALİNDE NE GEÇERLİ?
-Takımlar arasındaki gol averajı
-Takımlar arasında atılan gol sayısı
-Gruptaki gol averajı
-Grupta atılan gol sayısı
-Fair-Play puanı
-Elemeler genel sıralama
ÜÇÜNCÜLÜK KRİTERLERİNDE NEYE BAKILIYOR?
En çok puan toplayana
Gol averajına
Atılan gol sayısına
Fair-Play puanına
Elemeler genel sıralama (Not: En iyi 4 grup üçüncüsü bir üst tura çıkacak.)
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