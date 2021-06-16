İmkansızlar bizim işimiz... Milli Takım gruplardan nasıl çıkar?

Milli Takım, Galler'e de 2-0 kaybetti ve gruptan çıkma şansını zora soktu. Gruplardan en iyi 3 üçüncü de bir üst tura çıkmaya hak kazanacak.

Ay-Yıldızlı Takımımız'ın gruptan çıkma ihtimali mucizelere kaldı. En iyi 4 üçüncü takım gruplardan çıkacak. Bunun içinde bazı kriterlere baklıyor.

GRUPTAN NASIL ÇIKILIR?

24 takımın 4'erli olarak 6 grupta yer aldığı şampiyonada Son 16 Turu'na, gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 ülkenin yanı sıra en iyi 4 üçüncü de kalacak. Bu yüzden sadece galibiyetler, alacağımız puanlar değil, en iyi üçüncü olma yolunda atacağımız ya da kalemizde göreceğimiz gollerin sayısı da bizim kaderimizi etkiliyor. Eksi 5 averaj önemli bir sorun. Ay-Yıldızlılar'ın averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. İsviçre maçında rakibe büyük fark atmamız gerekiyor ve İtalya'nın da bugün İsviçre'ye mağlup olmaması gerekiyor.

EŞİTLİK HALİNDE NE GEÇERLİ?

-Takımlar arasındaki gol averajı

-Takımlar arasında atılan gol sayısı

-Gruptaki gol averajı

-Grupta atılan gol sayısı

-Fair-Play puanı

-Elemeler genel sıralama

ÜÇÜNCÜLÜK KRİTERLERİNDE NEYE BAKILIYOR?

En çok puan toplayana

Gol averajına

Atılan gol sayısına

Fair-Play puanına

Elemeler genel sıralama (Not: En iyi 4 grup üçüncüsü bir üst tura çıkacak.)