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  5. 12 Aralık 2019 19:47

İşte en değerli 20 Türk futbolcu

Hem oynadıkları takımlarda hem de EURO 2020 elemelerinde gösterdikleri performansla dikkatleri üstüne çeken Türk futbolcuların değerleri git gide artıyor. En değerli Türk futbolcuların bulunduğu liste güncellendi. İşte en değerli Türk futbolcuları listesi...

İşte en değerli 20 Türk futbolcu
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Türk futbolcuların bulunduğu "En değerli Türk futbolcuları" listesi güncellendi. 20 futbolcunun bulunduğu listede bu sezon gösterdikleri performansla en dikkatleri çeken isimler Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral oldu. Söyüncü, 2019 yılında fiyatını ikiye katlama başarısı gösterdi. İşte en değerli Türk futbolcuların bulunduğu liste...

Juventus'a transfer olan Merih Demiral lig maçlarında forma giyemese de Milli forma altında harikalar yaratmıştı. Merih'in Juventus'ta oynatılmaması İtalyan taraftarları da çileden çıkartmıştı.

En dikkat çeken isim ise kuşkusuz Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü. Geçtiğimiz sezon sadece 6 maçta forma giyen yıldız futbolcu bu sezon Premier Lig'de 1 dakika bile kaçırmadı. Milli Takım'da da oynadığı futbolla alkış toplayan yıldız futbolcu 3 ayda değerini tam 2'ye katladı. Gösterilen performansa göre Transfermarkt yıldız futbolcunun da piyasa değerlerini güncelledi.

İşte en değerli 20 Türk futbolcu;

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