  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. İşte Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkması halinde muhtemel rakipleri

İşte Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkması halinde muhtemel rakipleri

İşte Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkması halinde muhtemel rakipleri
Güncelleme:

A Milli Takım'ın gruptan ikinci çıkması için Çekya ile oynayacağı son maçta 1 puan yeterli olacak. Milli takım grubu ikinci sırada tamamlarsa, son 16 turu karşılaşmasını Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın liderlik mücadelesi verdiği D Grubu'nun birincisiyle Leipzig'de oynayacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olarak 3 puanda kalan A Milli Takım'a gruptan 2. çıkmak için Çekya ile oynayacağı son maçta 1 puan yeterli olacak.

F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi.

Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip. Grupta son maçlarda Türkiye-Çekya ve Portekiz-Gürcistan karşılaşmaları oynanacak.

HOLLANDA, FRANSA YA DA AVUSTURYA

A Milli Takım, Çekya'dan 1 puan alması halinde, ikili averajda Gürcistan'a üstünlük sağladığı için diğer maçın sonucuna bakmaksızın grubu 2. sırada tamamlayacak ve Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın ilk sırada yer alma şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek.

Milli takım grubu 2. sırada tamamlarsa son 16 turu karşılaşmasını D Grubunun lider bitirecek ekiple 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.

DİĞER İHTİMAL

Türkiye 3 puan ve averajıyla 6 gruptaki en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.

B Grubu'nda iki maçını da kazanan İspanya grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Türkiye ile İspanya 30 Haziran'da Köln'de karşı karşıya gelecek.

C Grubu'nda son maçlar öncesinde 4 puana sahip İngiltere ile 2'şer puanı bulunan Danimarka ve Slovenya'nın liderlik şansı sürüyor.

Türkiye, en iyi dört 3. arasına girip C Grubu'nun lideri ile eşleşirse 30 Haziran'da Gelsenkirchen'de son 16 turu maçına çıkacak.

Etiketler milli takım 2024 EURO 2024
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tatilden dönenler dikkat: O yollarda yoğunluk Tatilden dönenler dikkat: O yollarda yoğunluk CHP heyeti, Bakan Şimşek’le görüşecek CHP heyeti, Bakan Şimşek’le görüşecek Ankara'da palet fabrkasında korkutan yangın Ankara'da palet fabrkasında korkutan yangın Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen olmanın şartları değişiyor Bakan Tekin açıkladı: Öğretmen olmanın şartları değişiyor Termometreler 46 dereceyi gösterdi, havuzlar doldu taştı Termometreler 46 dereceyi gösterdi, havuzlar doldu taştı Kripto varlıklar için kanun teklifi bu hafta görüşülecek Kripto varlıklar için kanun teklifi bu hafta görüşülecek Ankara-Hatay uçağında korku dolu anlar: Havada saatlerce beklediler Ankara-Hatay uçağında korku dolu anlar: Havada saatlerce beklediler