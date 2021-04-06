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İtalya-Türkiye maçı seyircili oynanacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış karşılaşması olan İtalya-Türkiye maçının seyircili oynanmasına karar verildi.

11 Haziran'da oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış karşılaşması olan İtalya-Türkiye maçına taraftar alınmasına karar verildi.

İtalyan hükümetinin karşılaşmanın seyircili oynanması için olumlu görüş bildirdi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi takip edecek taraftar sayısı daha sonra açıklanacak.

Etiketler milli takım türkiye italya
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