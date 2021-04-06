İtalya-Türkiye maçı seyircili oynanacak
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış karşılaşması olan İtalya-Türkiye maçının seyircili oynanmasına karar verildi.
11 Haziran'da oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası açılış karşılaşması olan İtalya-Türkiye maçına taraftar alınmasına karar verildi.
İtalyan hükümetinin karşılaşmanın seyircili oynanması için olumlu görüş bildirdi.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi takip edecek taraftar sayısı daha sonra açıklanacak.
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