İtalya-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına kısa bir süre kala İtalya ile önemli bir provaya çıkacak millilerin ilk 11'i belli oldu.

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlık maçı kapsamında Türkiye, İtalya ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Şampiyonası ilk maçında 18 Haziran'da Gürcistan'la karşılaşacak olan Milli Takım için İtalya maçı prova niteliğinde olacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇININ İLK11'LERİ:

İtalya: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui.

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız.

SAYILI GÜNLER KALDI

Milliler İtalya ile yapacağı hazırlık maçı sonrası yine bir hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Ve bu da ay-yıldızlıların EURO 2024 öncesi yaptığı son hazırlık maçı olacak. Ardından takımımız EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

MONTELLA İÇİN BİR İLK

Öte yandan bu karşılaşma A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için ayrı bir önem de teşkil ediyor. İtalyan teknik adam Türkiye'nin başındaki yedinci maçında, ilk kez kendi ülkesi İtalya'ya rakip olacak. Montella yönetiminde oynadığı ilk üç karşılaşmayı kazanan Türkiye, dördüncü maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip İtalyan teknik adamla çıktığı 5. ve 6. maçlarda ise üst üste iki yenilgi aldı.