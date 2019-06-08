İzlanda 1 - 0 Arnavutluk

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımız'ın yer aldığı H Grubu'nda İzlanda ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Reykjavík'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan mücadeleyi İzlanda 1-0'lık skorla kazandı.

İzlanda'ya galibiyeti getiren gol, 22. dakikada Burnley forması giyen orta saha oyuncusu Johann Gudmundsson'dan geldi.

Bu sonucun ardından İzlanda 3 maç sonunda 2. galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. Türkiye ve İzlanda'ya mağlup olan Arnavutluk ise Andorra karşısında aldığı galibiyetle 3 puanda kaldı.

