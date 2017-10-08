İzlanda kalecisinden olay sözler

İzlanda'nın Türkiye karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyet, ülke basınında geniş yer kapladı. Son maçı evinde Kosova yapacak olan Kuzey ülkesinin, şimdiden Dünya Kupası hesapları yapmaya başladığı görüldü.

Türkiye'ye karşı forma giydiği üç maçta, ay-yıldızlılardan hiç gol yemeyen kaleci Halldorsson açıklamalarda bulundu.

Deneyimli file bekçisi “Bugüne kadar en çok zevk aldığımız futbol gecelerinden bir tanesiydi. İzlanda'nın elde ettiği en önemli zaferlerden olduğu kesin. Türkiye karşısında böyle farklı bir deplasman galibiyeti müthiş bir zafer. Atmosferin onların aleyhine dönebileceğini biliyorduk. Türk taraftarları susturmak güzeldi” diye konuştu.

33 yaşındaki kaleci Norveç’in Randers takımında forma giyiyor ve bu sezon ligde oynadığı 11 maçta 15 gol yedi.