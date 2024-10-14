İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir: TFF'den açıklama geldi

UEFA Uluslar B Ligi'ndeki İzlanda-Türkiye maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, ''Saha şu an don halinde. TSİ 17.00’de eş güdüm toplantısı olacak. Şu anda erteleme ihtimali yüzde 51'' dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. maçında bu akşam İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. TSİ 21:45'te başlayacak olan İzlanda-Türkiye maçının ertelenme olasılığı bulunuyor.

NTV Spor'un İzlanda basını Visir'den aktardığı habere göre, İzlanda-Türkiye maçının oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı maç saatinde don tehlikesiyle karşı karşıya.

Haberde UEFA yetkilililerinin dün öğleden sonra İzlanda Futbol Federasyonu ve saha personeliyle toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

SON KARAR BU AKŞAM VERİLECEK

Toplantıda ertelemeyle ilgili herhangi bir karar verilmediği ancak maç günü (bu akşam) tekrar inceleme yapılacağı ve erteleme için nihai kararı UEFA'nın vereceği vurgulandı.

Laugardalsvöllur Stadı'nda zemin ısıtmasının olmadığı ve sahanın don olaylarına karşı son derece savunmasız kaldığı aktarıldı.

Erteleme kararının dahi çıkması halinda İzlanda-Türkiye maçının en geç salı günü oynanacağı kaydedildi.

Sıcak tutmak adına Laugardalsvöllur Stadı'nın zeminine kumaş serildiğinin altı çizildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Bugün 21.45’te oynanacak karşılaşmanın ertelenme ihtimali güçlendi.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF 1’inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı TSİ 13.30 sıralarında mücadelenin oynanacağı Laugardalsvöllur Stadyumu’na geldi. Başkan Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet zeminde incelemelerde bulunduktan sonra stadyumdan ayrıldı.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, stadyumdan ayrılırken yaptığı açıklamada, “Saha şu anda don halinde. TSİ 17.00’de eş güdüm toplantısı olacak. Şu anda karşılaşmanın ertelenme ihtimali yüzde 51” dedi.

Eşgüdüm toplantısının daha önce 14.00 'te gerçekleşeceği açıklanırken bu toplantı maç saatine daha yakın bir zaman olan 17.00'ye kaydırıldı. Maçın hakemleri de son kontrolünü bu saatten sonra yaparak nihai karar açıklanacak.