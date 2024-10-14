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İzlanda - Türkiye maçı oynanacak mı? Karar verildi

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UEFA Uluslar B Ligi'ndeki İzlanda-Türkiye maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelenmesi gündeme geldi. Yapılan incelemeler sonucunda maçın oynanmasına karar verildi.

UEFA Uluslar Ligi B grubu 4. maçında Türkiye, bu akşam TSİ 21.45'te İzlanda'ya konuk olacak.

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı bu mücadelenin ertelenme ihtimali ortadan kalktı.

UEFA yetkilileri ve hakemler yaptıkları son kontrolün ardından oynatma kararı verdi.

Zemine tuzlu ilaçlama yapılırken, bir müddet sonra da sulama yapıldı. Karşılaşmanın aynı stad ve saatte oynanmasında bir sakınca görülmedi.

Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski üstlenecek.

İzlanda ile Türkiye maçının oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nın maç saatinde don tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilmişti. 

ZEMİN ISINMA PROBLEMİ

Mücadelenin oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda zemin ısıtmamasının bulunmadığı ve don olaylarına karşı savunmasız kaldığı ifade edilmişti.

Ayrıca zemini sıcak tutmak için çimlerin üzerine kumaş serildiği de aktarıldı. 

UEFA Uluslar B Ligi'ndeki İzlanda-Türkiye maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, ''Saha şu an don halinde. TSİ 17.00’de eş güdüm toplantısı olacak. Şu anda erteleme ihtimali yüzde 51'' dedi.

 "BÜYÜK İHTİMALLE ERTELENECEK"

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise yaptığı açıklamada, "Maçın oynanması zor. Sakatlık riskini almayacağız, değerli oyuncularımız var. Zeminin altı taş, büyük ihtimalle ertelenecek." diye konuşmuştu.

Etiketler a milli futbol takımı milli takım A Milli Takım izlanda maçı Türkiye - İzlanda maçı Türkiye-İzlanda
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