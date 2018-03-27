Karadağ 1 - 2 Türkiye / Maç devam ediyor

İKİNCİ YARI OYNANIYOR
KARADAĞ 0 - 2 TÜRKİYE
Gol: DK 11 - Cengiz Ünder
Gol: DK 23 - Okay Yokuşlu
Gol: DK 45 - Mirko Ivanic
A Milli Takımımız, özel maçta Karadağ ile karşılaşıyor. Podgorica Şehir Stadı’ndaki karşılaşmayı, Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Milorad Mazic yönetiyor.
A Milli Futbol Takımı, geçtiğimiz günlerde İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 1-0 kazanmayı başardı.
İŞTE İLK 11’LER;
KARADAĞ: Danijel Petkovic, Zarko Tomasevic, Stefan Savic, Marko Simic, Nikola Vukcevic, Marko Vesovic, Marko Jankovic, Aleksandar Scekic, Mirko Ivanic, Adam Marusic, Fatos Beqiraj.
TÜRKİYE: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun