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  5. 27 Mart 2018 19:59

Karadağ 1 - 2 Türkiye / Maç devam ediyor

A Milli Futbol Takımımız, özel maçta deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geliyor.

Karadağ 1 - 2 Türkiye / Maç devam ediyor
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İKİNCİ YARI OYNANIYOR

KARADAĞ 0 - 2 TÜRKİYE

Gol: DK 11 - Cengiz Ünder
Gol: DK 23 - Okay Yokuşlu
Gol: DK 45 - Mirko Ivanic

A Milli Takımımız, özel maçta Karadağ ile karşılaşıyor. Podgorica Şehir Stadı’ndaki karşılaşmayı, Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Milorad Mazic yönetiyor.

A Milli Futbol Takımı, geçtiğimiz günlerde İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 1-0 kazanmayı başardı.

İŞTE İLK 11’LER;

KARADAĞ: Danijel Petkovic, Zarko Tomasevic, Stefan Savic, Marko Simic, Nikola Vukcevic, Marko Vesovic, Marko Jankovic, Aleksandar Scekic, Mirko Ivanic, Adam Marusic, Fatos Beqiraj.

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

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