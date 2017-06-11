Kosova 1 - 3 Türkiye / Maç devam ediyor

70'Karşılaşmada son 20 dakikalık bölüme girilirken, milli takımımızın topla oynama oranında %56'ya %44 üstünlüğü bulunuyor.

66'Kendisine yapılan faulün ardından hakeme sözlü olarak itirazlarda bulunan Bernard Berisha, sarı kart görüyor.

60'Milli takımımızın attığı 3. golde asisti yapan isim Oğuzhan Özyakup oluyor.

60'GOOOOOLLL!!! Burak Yılmaz'ın attığı golle farkı 2'ye çıkarıyoruz. Oğuzhan Özyakup'un yerden pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Burak Yılmaz, yüzünü kaleye döner dönmez şutunu çekiyor, top kaleci Adis Nurkovic'in müdahalesine rağmen Kosova ağları ile buluşuyor.

55'Sol kanatta topla buluşan Bernard Berisha, ceza sahası yan çizgisi üzerinden yerden ortasını yapıyor ancak herkesi aşan top farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

53'Aynı dakika içinde Bernard Berisha, Arber Zeneli'nin yerine karşılaşmaya dahil oluyor.

53'Kosova milli takımı bu dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını zorunlu olarak kullanıyor. Sakatlanan kaleci Samir Ujkani'nin yerine Adis Nurkovic, karşılaşmaya dahil oluyor.

51'Topzuz alanda kendini yere bırakan kaleci Samir Ujkani, kısa süreli bir sakatlık yaşıyor.

46'İkinci yarı Burak Yılmaz'ın yaptığı santra vuruş ile başlıyor.

45'Miroslav Zelinka'nın düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 üstünlüğümüzle sona eriyor.

45'İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave ediliyor.

43'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Valon Berisha geçiyor. Berisha'nın ortasını savunmamız ön direkte kafayla uzaklaştırıyor.

42'Yarı alanımızın ortalarında sol kanatta Alban Pnishi'ye kayarak sert müdahalede bulunan Burak Yılmaz, sarı kart görüyor.

39'Valon Berisha'nın sağ kanattan yaptığı orta ile ön direkte buluşan Donis Avdijaj'ın kafa vuruşu kalecimiz Volkan Babacan'da kalıyor.

38'Gökhan Gönül'ün pası ile sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in ortası kaleci Samir Ujkani'de kalıyor.

31'GOOOOOLLL!!! Cengiz Ünder'in attığı golle karşılaşmada bir kez daha öne geçiyoruz. Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Selçuk İnan geçiyor. Selçuk'un ortası ile arka direkte buluşan Cengiz Ünder'in kafa vuruşu Çağlar Söyüncü'nün sırtından da sekip Kosova fileleri ile buluşuyor.

28'Amir Rrahmani'nin topla elle oynadığı pozisyonun ardından ceza sahası yayının hemen dışından kazandığımız serbest vuruşta topun başına Selçuk İnan geçiyor. Selçuk İnan'ın çektiği şut barajdan dönüyor.

22'Kosova'nın beraberlik golünde asisti yapan isim Valon Berisha oluyor.

22'GOL! Kosova, Amir Rrahmani'nin attığı golle skoru 1-1 yapıyor. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Valon Berisha geçiyor. Berisha'nın ortası ile altıpas içerisinde buluşan Amir Rrahmani'nin kafa vuruşunda top ağlarımızla buluşuyor.

18'Atdhe Nuhiu'nun pası ile ceza sahası yayı içerisinde topla buluşan Donis Avdijaj'ın çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

16'Oğuzhan Özyakup'un havadan gönderdiği ara pasla altıpasın hemen dışında buluşan Volkan Şen'in kafa vuruşu farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

15'Donis Avdijaj'ın pası ile ceza sahası yayı dışında topla buluşan Valon Berisha'nın çektiği şut savunmamızdan dönüyor.

13'Selçuk İnan'ın pası ile sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasını Kosova savunması uzaklaştırıyor.

9'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Valon Berisha geçiyor. Berisha'nın ortasını savunmamızda Mehmet Topal kafayla uzaklaştırıyor.

6'Milli takımımızı 1-0 öne geçiren golde asisti yapan isim Hasan Ali Kaldırım oluyor.

6'GOOOLL!! Volkan Şen'in attığı golle Kosova karşısında 1-0 öne geçiyoruz. Cengiz Ünder'in pası ile sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, ortasını ön direkte bulunan Volkan Şen'e yapıyor. Volkan Şen'in kafa vuruşunda top kaleci Samir Ujkani'nin sağından ağlarla buluşuyor.

3'Gökhan Gönül'ün pası ile sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in ortasını Kosova savunması kafayla uzaklaştırıyor.

2'Hasan Ali Kaldırım'ın pası ile sol kanatta topla buluşan Selçuk İnan'ın ortasını Kosova savunması uzaklaştırıyor.

1'Karşılaşma Kosovalı futbolcuların yaptığı santra vuruş ile başlıyor.

A Milli Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki altıncı maçında Kosova ile karşılaşıyor. Arnavutluk’un İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadyumu’ndaki karşılaşmayı Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu’ndan Miroslav Zelinka yönetiyor.

Ondrej Pelikan ve Jan Patak’ın yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radek Prihoda. Millilerimizin mücadele ettiği I Grubu’nda bugün ayrıca, Finlandiya-Ukrayna ve İzlanda-Hırvatistan maçları da oynanacak.

KADROLAR

Kosova: Ujkani, Pnishi, Aliti, Vojvoda, Rrahmani, Zeneli, Alushi, Berisha, Kryeziu, Nuhiu, Avdijaj

Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Çağlar, Hasan Ali, Selçuk, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Volkan Şen, Cengiz Ünder, Ozan Tufan, Burak Yılmaz