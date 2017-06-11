Kosova 1 - 4 Türkiye / Maç sona erdi

2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova deplasmanında kritik bir maça çıktı. Gollü geçen mücadele 4-1 Türkiye üstünlüğü ile son buldu.

GOL ERKEN GELDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan ay-yıldızlılarımız henüz 6. dakikada Volkan Şen'in kafa golüyle 1-0 öne geçti.

MAÇTA EŞİTLİK

Ev sahibi Kosova, 22. dakikada köşe vuruşu organizasyonu sonrası beraberliği yakaladı. Berisha'nın soldan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde yükselen Rrahmani, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

YENİDEN ÖNDEYİZ

Kornerden yenilen golle skor avantajını kaybeden Millilerimiz, 31. dakikada köşe vuruşundan bulduğu golle yeniden üstünlüğü yakaladı. Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı kornerde, arka direkte uygun durumdaki Cengiz Ünder'in kafayla vurduğu top, Çağlar Söyüncü'nün sırtına da çarparak ağlarla buluştu: 1-2

İlk yarının kalan dakikalarında iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve Türkiye devre arasına 2-1 üstün girdi.

FARK 2'YE ÇIKTI

Ay-yıldızlılarımız ikinci yarıda da rakibi karşısında üstünlüğünü sürdürdü. Burak Yılmaz, 60. dakikada sahneye çıktı ve Kosova ağlarını havalandırarak Milli takımı rahatlattı.

PERDEYİ OZAN TUFAN KAPATTI

Son bölümde Yusuf Yazıcı ve Emre Mor'un oyuna dahil olmasıyla Kosova karşısında etkinliğini arttıran A Milli Takımımızda gol perdesini 82. dakikada Ozan Tufan kapadı.

Kosova, Bernard Berisha'nın 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Sahadan 4-1 gaibiyetle ayrılan milli takımımız, puanını 11'e çıkardı.

ARNAVUTLUK'TA ARDA TURAN SESLERİ!



Makedonya maçının ardından takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye hem sözlü hem de filli saldırıda bulunduğu için kadrodan çıkarılan Arda Turan lehine tribündeki bazı taraftarlar tezahürat yaptı.

Maç öncesinde Milli Takım tribünlerinde " Bayrampaşa'nın gururu Arda Turan" tezahüratları yapıldı. Arda Turan lehine yapılan bu tezahürata tribünlerin bir kısmı destek vermedi

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ!



Kosova-Türkiye maçı öncesinde İşkodra'da, iki ülke taraftarları ve basın mensupları çok kapsamlı güvenlik aramasına tabii tutuldu. La Boriçi Stadı'na çıkan tüm yollar araç trafiğine kesildi. Tüm taraftarlar tek bir merkezden stat yoluna giriş yaparken kapsamlı şekilde arandı.

Stat girişinde ise Türk taraftarları kötü sürpriz bekliyordu. Ramazan ayı nedeniyle stada su, kola ve benzeri sıvılar gelen taraftar ile basın mensuplarının getirdiği içecekler stada alınmadı.Görevli olan Basın mensuplarının çantaları kapsamlı şekilde aranıp su, parfüm, çakmak gibi şeylere el konuldu.



İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

MS: Karşılaşma A Milli futbol takımımızın 4-1'lik üstünlüğüyle sona eriyor.

90'Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave ediliyor.

90'Kosova yarı alanının ilk metrelerinde Emre Mor'u formasından çekip yere düşüren Enis Alushi, sarı kart görüyor.

85'Karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkımızı Hasan Ali Kaldırım'ın yerine İsmail Köybaşı'nı oyuna alarak kullanıyoruz.

84'Sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Bernard Berisha, Mehmet Topal ile girdiği ikili mücadelede kendini yere bırakıyor. Bu pozisyonda hakem Miroslav Zelinka, kendisini aldatmaya yönelik hareketi nedeni ile Bernard Berisha'ya ikinci sarı karttan kırmızı kart gösteriyor.

82'GOOOOOLLL!!! Ozan Tufan'ın attığı golle skoru 4-1 yapıyoruz. Cengiz Ünder'in pası ile ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı, hiç bekletmeden yerden pasını Ozan Tufan'a gönderiyor. Ozan Tufan'ın gelişine çektiği şutta top Kosova ağları ile buluşuyor.

80'Milli takımımız bu dakikada karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Volkan Şen oyundan çıkarken yerine Emre Mor giriyor.

74'Kosova milli takımı bu dakikada karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Donis Avdijaj oyundan çıkarken yerine Milot Rashica giriyor.

74'Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkımızı Oğuzhan Özyakup'un yerine Yusuf Yazıcı'yı oyuna alarak kullanıyoruz.

70'Karşılaşmada son 20 dakikalık bölüme girilirken, milli takımımızın topla oynama oranında %56'ya %44 üstünlüğü bulunuyor.

66'Kendisine yapılan faulün ardından hakeme sözlü olarak itirazlarda bulunan Bernard Berisha, sarı kart görüyor.

60'Milli takımımızın attığı 3. golde asisti yapan isim Oğuzhan Özyakup oluyor.

60'GOOOOOLLL!!! Burak Yılmaz'ın attığı golle farkı 2'ye çıkarıyoruz. Oğuzhan Özyakup'un yerden pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Burak Yılmaz, yüzünü kaleye döner dönmez şutunu çekiyor, top kaleci Adis Nurkovic'in müdahalesine rağmen Kosova ağları ile buluşuyor.

55'Sol kanatta topla buluşan Bernard Berisha, ceza sahası yan çizgisi üzerinden yerden ortasını yapıyor ancak herkesi aşan top farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

53'Aynı dakika içinde Bernard Berisha, Arber Zeneli'nin yerine karşılaşmaya dahil oluyor.

53'Kosova milli takımı bu dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını zorunlu olarak kullanıyor. Sakatlanan kaleci Samir Ujkani'nin yerine Adis Nurkovic, karşılaşmaya dahil oluyor.

51'Topzuz alanda kendini yere bırakan kaleci Samir Ujkani, kısa süreli bir sakatlık yaşıyor.

46'İkinci yarı Burak Yılmaz'ın yaptığı santra vuruş ile başlıyor.

45'Miroslav Zelinka'nın düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 üstünlüğümüzle sona eriyor.

45'İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave ediliyor.

43'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Valon Berisha geçiyor. Berisha'nın ortasını savunmamız ön direkte kafayla uzaklaştırıyor.

42'Yarı alanımızın ortalarında sol kanatta Alban Pnishi'ye kayarak sert müdahalede bulunan Burak Yılmaz, sarı kart görüyor.

39'Valon Berisha'nın sağ kanattan yaptığı orta ile ön direkte buluşan Donis Avdijaj'ın kafa vuruşu kalecimiz Volkan Babacan'da kalıyor.

38'Gökhan Gönül'ün pası ile sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in ortası kaleci Samir Ujkani'de kalıyor.

31'GOOOOOLLL!!! Cengiz Ünder'in attığı golle karşılaşmada bir kez daha öne geçiyoruz. Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Selçuk İnan geçiyor. Selçuk'un ortası ile arka direkte buluşan Cengiz Ünder'in kafa vuruşu Çağlar Söyüncü'nün sırtından da sekip Kosova fileleri ile buluşuyor.

28'Amir Rrahmani'nin topla elle oynadığı pozisyonun ardından ceza sahası yayının hemen dışından kazandığımız serbest vuruşta topun başına Selçuk İnan geçiyor. Selçuk İnan'ın çektiği şut barajdan dönüyor.

22'Kosova'nın beraberlik golünde asisti yapan isim Valon Berisha oluyor.

22'GOL! Kosova, Amir Rrahmani'nin attığı golle skoru 1-1 yapıyor. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Valon Berisha geçiyor. Berisha'nın ortası ile altıpas içerisinde buluşan Amir Rrahmani'nin kafa vuruşunda top ağlarımızla buluşuyor.

18'Atdhe Nuhiu'nun pası ile ceza sahası yayı içerisinde topla buluşan Donis Avdijaj'ın çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

16'Oğuzhan Özyakup'un havadan gönderdiği ara pasla altıpasın hemen dışında buluşan Volkan Şen'in kafa vuruşu farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

15'Donis Avdijaj'ın pası ile ceza sahası yayı dışında topla buluşan Valon Berisha'nın çektiği şut savunmamızdan dönüyor.

13'Selçuk İnan'ın pası ile sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasını Kosova savunması uzaklaştırıyor.

9'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Valon Berisha geçiyor. Berisha'nın ortasını savunmamızda Mehmet Topal kafayla uzaklaştırıyor.

6'Milli takımımızı 1-0 öne geçiren golde asisti yapan isim Hasan Ali Kaldırım oluyor.

6'GOOOLL!! Volkan Şen'in attığı golle Kosova karşısında 1-0 öne geçiyoruz. Cengiz Ünder'in pası ile sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, ortasını ön direkte bulunan Volkan Şen'e yapıyor. Volkan Şen'in kafa vuruşunda top kaleci Samir Ujkani'nin sağından ağlarla buluşuyor.

3'Gökhan Gönül'ün pası ile sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in ortasını Kosova savunması kafayla uzaklaştırıyor.

2'Hasan Ali Kaldırım'ın pası ile sol kanatta topla buluşan Selçuk İnan'ın ortasını Kosova savunması uzaklaştırıyor.

1'Karşılaşma Kosovalı futbolcuların yaptığı santra vuruş ile başlıyor.

A Milli Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki altıncı maçında Kosova ile karşılaşıyor. Arnavutluk’un İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadyumu’ndaki karşılaşmayı Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu’ndan Miroslav Zelinka yönetiyor.

Ondrej Pelikan ve Jan Patak’ın yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radek Prihoda. Millilerimizin mücadele ettiği I Grubu’nda bugün ayrıca, Finlandiya-Ukrayna ve İzlanda-Hırvatistan maçları da oynanacak.

KADROLAR

Kosova: Ujkani, Pnishi, Aliti, Vojvoda, Rrahmani, Zeneli, Alushi, Berisha, Kryeziu, Nuhiu, Avdijaj

Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Çağlar, Hasan Ali, Selçuk, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Volkan Şen, Cengiz Ünder, Ozan Tufan, Burak Yılmaz