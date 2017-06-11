CANLI MAÇ İŞTE KOSOVA - TÜRKİYE MAÇININ KADROLARI
Fenerbahçe’den Galatasaray’a Mathieu çalımı
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz operasyonu !
Fenerbahçe imza şova hazırlanıyor
U20 Dünya Kupası'nda şampiyon İngiltere
U20 Dünya Kupası'nda şampiyon İngiltere
Maria Sharapova'ya bir şok daha !
Maria Sharapova'ya bir şok daha !
Süleyman Soylu’ya Yeni Malatyaspor forması
Süleyman Soylu’ya Yeni Malatyaspor forması
Bursaspor imzayı attırıyor
Bursaspor imzayı attırıyor
Yeni Malatyaspor’dan Ertuğrul Sağlam bombası
Yeni Malatyaspor’dan Ertuğrul Sağlam bombası
Kosovalı teknik direktörden Türkiye'ye övgü dolu sözler
Kosovalı teknik direktörden Türkiye'ye övgü dolu sözler
İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sonuçlar
İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sonuçlar
Esma Aydemir sAvrupa üçüncüsü
Esma Aydemir sAvrupa üçüncüsü
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. 11 Haziran 2017 20:43

Kosova - Türkiye / Maç öncesi

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova karşısında önemli bir mücadeleye çıkıyor.

Kosova - Türkiye / Maç öncesi
A+ A-

A Milli Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki altıncı maçında bu akşam Kosova ile karşılaşıyor. Arnavutluk’un İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadyumu’nda başlama saati TSİ 21.45 olan karşılaşmayı Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu’ndan Miroslav Zelinka yönetiyor.

Ondrej Pelikan ve Jan Patak’ın yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radek Prihoda olacak. Karşılaşma TV8’den naklen yayınlanıyor. Millilerimizin mücadele ettiği I Grubu’nda bugün ayrıca, Finlandiya-Ukrayna ve İzlanda-Hırvatistan maçları da oynanacak.

Kosova: Ujkani, Pnishi, Aliti, Vojvoda, Rrahmani, Zeneli, Alushi, Berisha, Kryeziu, Nuhiu, Avdijaj

Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Çağlar, Hasan Ali, Selçuk, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Volkan Şen, Cengiz Ünder, Ozan Tufan, Burak Yılmaz

2018 Dünya Kupası Elemeleri , türkiye , kosova