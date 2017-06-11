Kosova - Türkiye / Maç öncesi

A Milli Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki altıncı maçında bu akşam Kosova ile karşılaşıyor. Arnavutluk’un İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadyumu’nda başlama saati TSİ 21.45 olan karşılaşmayı Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu’ndan Miroslav Zelinka yönetiyor.

Ondrej Pelikan ve Jan Patak’ın yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radek Prihoda olacak. Karşılaşma TV8’den naklen yayınlanıyor. Millilerimizin mücadele ettiği I Grubu’nda bugün ayrıca, Finlandiya-Ukrayna ve İzlanda-Hırvatistan maçları da oynanacak.

Kosova: Ujkani, Pnishi, Aliti, Vojvoda, Rrahmani, Zeneli, Alushi, Berisha, Kryeziu, Nuhiu, Avdijaj

Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Çağlar, Hasan Ali, Selçuk, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Volkan Şen, Cengiz Ünder, Ozan Tufan, Burak Yılmaz