Mancini: Türkiye kaybetmeye hazır olmalı

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, EURO 2020 kura çekiminde A Milli Takımımız ile aynı grupta olmaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Esprili bir dille Türkiye'yi yeneceklerini söyleyen Mancini, "Harika, inanılmaz bir kura çekimiydi. Çok mutluyum, Türkiye maçında bazı dostlarımla buluşacağım. Neticede Türkiye kaybetmeye de hazır olmalı" dedi.

"ROMA'DA ÇOK TÜRK TARAFTAR VAR"

İyi bir takım oluşturduklarını kaydeden deneyimli hoca, "Türk dostlarım gerçekten inanılmazlar. Roma'da çok Türk taraftar var ve takımlarını da iyi destekleyeceklerini düşünüyorum. Türkiye, Galler ve İsviçre oldukça iyi takımlara sahipler" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN İYİ GENÇ OYUNCULARI VAR"

Türkiye'nin kaliteli bir takım olduğunu söyleyen İtalyan hoca, "Türkiye’yi iyi biliyorum ve yeni jenerasyonu, genç oyuncular ve oldukça iyi futbolculardan oluşuyor. Bunu zaten eleme maçlarında Fransa karşısında çok iyi işler çıkardıklarında da gördük" diye konuştu.

