Melih Demiral A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merih Demiral’ın kulübü Atalanta’nın gönderdiği talep üzerine, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
TFF’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İtalya’nın Atalanta ekibinde forma giyen millî futbolcumuz Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine, FIFA’nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı’nın EK 1. Bölümü’nün 1. Maddesi’nin 6. bendi uyarınca, A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldı."
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