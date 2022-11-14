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Melih Demiral A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Melih Demiral A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merih Demiral’ın kulübü Atalanta’nın gönderdiği talep üzerine, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İtalya’nın Atalanta ekibinde forma giyen millî futbolcumuz Merih Demiral, kulübünün Atalanta-Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine, FIFA’nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı’nın EK 1. Bölümü’nün 1. Maddesi’nin 6. bendi uyarınca, A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldı."

Etiketler a milli takım aday kadrosu melih demiral
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