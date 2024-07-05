Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı?

UEFA'nın bozkurt işaretli gol sevinci nedeniyle 2 maç ceza verdiği A Milli Takımımızın yıldızı Merih Demiral'in cezası yürürlükte... Yani milli yıldız, A Millilerimizin yarın oynayacağı Hollanda maçında forma giyemeyecek.

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

UEFA yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." ifadelerine yer verdi.

Merih Demiral, A Milli Takım kampında antrenmanlara katılmasına rağmen, ceza nedeniyle yarın oynanacak Türkiye-Hollanda çeyrek final maçında sahada olamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etmek için CAS'a başvurmuştu. Bu cezanın CAS tarafından onaylanması durumunda, Demiral yarı finalde de forma giyemeyecek. CAS'ın vereceği nihai karara göre, Demiral'ın oynayıp oynamayacağı kesinlik kazanacak.

Merih Demiral'ın cezası belli oldu

Alman Bild gazetesi Merih Demiral'a 2 maç ceza verildiğini duyurmuş, Türkiye Futbol Federasyonu ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı.

UEFA Disiplin Kurulu bugün yaptığı açıklamada EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 maç ceza verildiğini duyurdu.

TFF'den 30 sayfalık savunma

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün sabah saatlerinde yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunma dosyasını, UEFA Disiplin Kuruluna gönderdi. Dosyada, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verilip, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu öne çıkarıldı.

Geçmişteki kararlar

İsviçre forması giyen Arnavut asıllı futbolcular Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri, 2018 Dünya Kupası'nda Sırbistan'a karşı kaydettikleri golün ardından Arnavutluk sembolü olan çift başlı kartal işareti yapmışlardı.

Yıldız oyuncular o dönem sadece 20.000 euro para cezasına çarptırılmıştı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekibi Antalyaspor'un İsrailli oyuncuu Sagiv Jehezkel, kaydettiği golün ardından ülkesinin Gazze'de yaptığı soykrımı destekleyen bir sevinç yapmıştı.

Akdeniz ekibi tarafından sözleşmesi feshedilen futbolcuya UEFA tarafından herhangi bir ceza verilmemişti.

Ne olmuştu?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ın gollerini atan Merih Demiral, sevinç gösterisi sırasında bozkurt işareti yaptı.

Demiral’ın gol sevincinde yaptığı bu hareket, Almanya ve işaretin yasak olduğu Avusturya kamuoyunda tepkilere neden oldu.

UEFA ise Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir" denildi.

Merih Demiral: Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım

Merih Demiral maç sonrası yaptığı açıklamada, "İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim." ifadelerini kullanan Merih, "Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Tribünlerde de yapanları gördüm. Türkiye’de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim." şeklinde konuştu.