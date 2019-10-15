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  5. 15 Ekim 2019 00:18

Merih Demiral'dan A Milli Takım formasına saygı

A Milli Takımımız'ın savunmadaki bel kemiği Merih Demiral, Fransa maçında yaptığı hareketle gönülleri fethetti. Yırtılan formasını değiştirdikten sonra yere düşüren Merih, daha sonra formayı 3 kez öpüp alnına koyduktan sonra üzerine giydi. Merih'in bu hareketi sosyal medyada en...

Merih Demiral'dan A Milli Takım formasına saygı
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A Milli Takım'ın Fransa ile oynadığı maçın ikinci yarısında son dönemin parlayan isimlerinden biri olan Merih Demiral'ın hareketi damga vurdu.

Merih Demiral'ın, Fransız rakipleriyle girdiği ikili mücadele sırasında forması yırtıldı. Kenara gelen 21 yaşındaki defans oyuncusu, formasını değiştirdi.

Milli savunma oyuncumuz Merih Demiral, hemen oyuna dönmek isterken, elindeki Milli Takım formasını yanlışlıkla yere düşürdü.

Milli Takım formasını yerden alarak üç kez öpüp alına götürdü ve daha sonra üzerine giydi. Merih Demiral'ın bu hareketi özellikle sosyal medyada en çok paylaşılan anlardan oldu.

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Merih Demiral , Fransa Türkiye
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