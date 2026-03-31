Milli maçta büyük şok: Egemen Korkmaz hastaneye kaldırıldı

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan ile karşılaşan Türkiye U21'in teknik direktörü Egemen Korkmaz fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan ile Türkiye karşı karşıya geldi.

Maçın 36. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle saha içi bir anda gerildi. Hakemin kararına tepki gösteren teknik direktör Egemen Korkmaz, hırsla ceketini çıkardığı esnada bir anda yere yığıldı.

Sağlık ekipleri ve stattaki ambulans anında oyun alanına girerek Korkmaz'a müdahale etti. 43 yaşındaki Korkmaz'ın bilincinin açık olduğu ve hastanede kontrollerinin yapılacağı öğrenildi.