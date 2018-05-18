Milli Takım aday kadrosu açıklandı !

A Milli Futbol Takımı’nın İran, Rusya ve Tunus ile yapacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Mircea Lucescu’nun tercihleri arasında Galatasaray’dan hiçbir futbolcu yer almadı.
Öte yandan A Milli Takımımızın İran ile 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 21.15’te 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynayacağı özel karşılaşmanın internet üzerinden genel bilet satışı başladı.
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu:
Kaleciler: Okan Kocuk, Serkan Kırıntılı, Volkan Babacan,
Defans: Şener Özbayraklı, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram
Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Serdar Gürler, Yunus Mallı,
Forvet: Cenk Tosun, Umut Bulut