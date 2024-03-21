  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. A Milli Takım kadrosunda Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan depremi

Milli Takım kadrosuna Beşiktaş ve Ajax'tan 2 takviye

Milli Takım kadrosuna Beşiktaş ve Ajax'tan 2 takviye
Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrılan Semih Kılıçsoy ile Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Futbol Takımı’nın kadrosuna dahil edildi.

A Milli Takım kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım'ın yarın İstanbul'da Gürcistan ile yapacağı özel maç ve 26 Mart Salı günü 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosuna dahil edildi.

 Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takım kadrosunda bulunan futbolcularımız Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy, 22 Mart Cuma günü İstanbul'da özel maçta Gürcistan ve 26 Mart Salı günü 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile mücadele edecek Ümit Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi.

A ve Ümit Milli Takım aday kadroları belirlenirken yapılan bu planlamaya istinaden, iki futbolcumuz A Milli Takımımızın Macaristan ile oynanacak özel maç için Budapeşte'ye hareketinden önce, İstanbul'daki hazırlıklarına devam eden Ümit Milli Takımımızın kampına katılacak" denildi.

Beşiktaş forması giyen 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy ile Hollanda ekibi Ajax'ta top koşturan 21 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmişti.

Etiketler A Milli Takım kadrosu semih kılıçsoy Ahmetcan Kaplan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Canlı yayında AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'a soğuk duş Canlı yayında AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'a soğuk duş Trafikte sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü köprüden uçtu Trafikte sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü köprüden uçtu Faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum Faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum Katla katla bitmeyecek! 31 Mart seçimleri için pusulalar tanıtıldı Katla katla bitmeyecek! 31 Mart seçimleri için pusulalar tanıtıldı Bir yandan yağmur, bir yandan kar... Kış geri döndü Bir yandan yağmur, bir yandan kar... Kış geri döndü Türkiye'nin en yalnız insanı yaşadığı mağarada öldü Türkiye'nin en yalnız insanı yaşadığı mağarada öldü Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı 2 il ve 8 ilçede son seçim anketinin sonuçları açıklandı 2 il ve 8 ilçede son seçim anketinin sonuçları açıklandı Antalya'da yerel seçim cinayeti: Mermi karnını delip geçip, kardeşini vurdu Antalya'da yerel seçim cinayeti: Mermi karnını delip geçip, kardeşini vurdu Bu meslekler artık altın değerinde! 100 bin TL maaş var ama çalışacak işçi yok Bu meslekler artık altın değerinde! 100 bin TL maaş var ama çalışacak işçi yok