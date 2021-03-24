Milli Takım kadrosunda sürpriz isim
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen stoper Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takımımızın aday kadrosuna alındı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
İttifak Holding Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi. Bardakçı kampa katıldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol