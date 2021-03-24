  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. Milli Takım kadrosunda sürpriz isim

Milli Takım kadrosunda sürpriz isim

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen stoper Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takımımızın aday kadrosuna alındı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

İttifak Holding Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi. Bardakçı kampa katıldı.

Etiketler milli takım stoper aday kadro
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye güzeli de AK Parti yönetimine girdi
İşte Rusya'nın korku salan dev canavarı
AK Parti'nin kongre otobüsünde skandal görüntüler
2021 yılı altın fiyatları için çılgın tahmin!
İstanbul'da kar yağışı havadan görüntülendi
Mansur Yavaş'tan ''Cumhurbaşkanlığı adaylığı'' sorusuna dikkat çeken yanıt
Erdoğan konuştu, piyasalar uçtu! Dolar 8 TL'yi test ediyor!
İşte Erdoğan'ın yeni A Takımı! Liste dışı kalan isimler dikkat çekti
AK Parti kongresinde ''koronavirüs hatırası''!
Soylu ''Bizimkiler yine avlanmaya çıktı'' diyerek duyurdu