Milli Takım kampında sakatlık şoku: Antrenmana devam edemedi
Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği antrenmanda Kerem Aktürkoğlu sakatlık yaşadı. Milli futbolcunun dizi bandajlanırken, antrenmana devam edemedi.
2026 FIFA Dünya Kupası yolunda hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın kampından kötü bir haber geldi. Ay-yıldızlı ekibimizin basına açık olarak gerçekleştirdiği antrenmanında, Kerem Aktürkoğlu talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Yarı sahada çift kale maçta Kerem Aktürkoğlu, ikili mücadelede ayağı zemine takılarak acı içinde yerde kaldı. Ardından sağlık heyeti oyuncuya müdahale etti. Kerem'in dizi bandajlanırken, oyuncu büyük üzüntü yaşadı. Ardından yürümekte güçlük çeken Kerem, buggy araç ile tesise götürüldü.
Kerem'in sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
İHA
