Milli Takım'da Dünya Kupası hazırlık maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’nda mücadele etmeye hak kazanarak tarihi bir başarıya imza atan A Milli Futbol Takımı'nın, turnuva öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının yayın programı netleşti.

"Bizim Çocuklar"ın 14 Haziran’da Avustralya ile oynayacağı ilk grup maçı öncesinde form tutacağı son hazırlık karşılaşmaları, ATV ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Milli heyecan, iki önemli hazırlık sınavıyla zirveye taşınacak.

Hazırlık Maçları Takvimi

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Takım, ilk olarak 1 Haziran tarihinde Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından Ay-Yıldızlılar, 7 Haziran'da Venezuela ile kozlarını paylaşarak turnuva öncesi son eksiklerini görecek. Her iki karşılaşma da ATV’den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Büyük Heyecan 14 Haziran'da Başlıyor

Tüm Türkiye'nin kilitlendiği Dünya Kupası yolculuğunda A Milli Takımımız, ilk ciddi sınavını 14 Haziran’da Avustralya karşısında verecek. Hazırlık maçlarındaki performans, teknik heyetin kadro planlaması ve oyuncuların son durumunu görmesi açısından büyük önem taşıyor.