  5. Milli Takım'da kriz: Kadroya alınmayınca kampı terk etti!

Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın kalecilerinden Berke Özer'in kadroya alınmamasını gerekçe göstererek kampı terk ettiğini duyurdu.

A Milli Futbol Takımı'nda Berke Özer krizi patlak verdi. Milli kaleci, kadroya alınmamasını gerekçe göstererek kampı terk etti. Berke Özer'in yerine Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer aday kadroya davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.

Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir. 

Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir. 

Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir. 

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi.

