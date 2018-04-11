Milli Takım'da sürpriz ayrılık !

Son olarak Ümit Milli Takım'da Abdulleh Ercan'ın yardımcılığını yapan Emre Aşık sessiz sedasız görevinden istifa etti. Aşık'ın yeni ekiple ile çalışmak istemediği için görevden ayrıldığı belirtiliyor.



TFF'nin sitesinde yer alan Ümit Milli Takım teknik kadrosunda da Emre Aşık'ın fotoğrafı artık yer almıyor.



2009 yılında futbolu bırakan Emre Aşık uzun yıllardır Milli Takım alt yaş gruplarında görev almıştı. Hatırlanacağı üzere daha önce de Abdullah Ercan görevinden istifa etmiş yerine Alpay Özalan ve ekibi gelmişti.