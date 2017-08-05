''Milli Takım'dan ayrılırken 4 aylık maaşımı geri verdim''

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in milli takımın başına geçmesini istediği ve resmi teklifte bulunduğu Şenol Güneş, Fatih Terim'e göndermede bulunarak 'A Milli Takım'dan görevden ayrılırken 4 aylık maaşımı geri verdim' açıklamasını yaptı.

A Milli Takım'dan gelen tekliften sonraki yaşanan süreci anlatan deneyimli teknik direktör, 2000-2004 yılları arasında çalıştırdığı Milli Takım'a 4 aylık maaşını geri iade ettiğini ifade etti.

HAYAT TARZIMA UYGUN DEĞİL

'Milli Takım için yapılan teklifi neden reddettiniz?' şeklindeki soruya "Ben şu anda Beşiktaş Kulübü'ne aitim. Boşta olsaydım böyle bir görevi gururla kabul ederdim. Ama hem milli takım hem kulüp takımını yönetmek benim anlayışıma uygun değil." şeklinde cevap verdi.

Lucescu'nun başa geçmesine de değinen Güneş "Lucescu'nun Ukrayna'daki sisteme aşina olmasının Ukrayna milli maçı için bir avantaj sağlayacağı düşünüldü herhalde.." dedi.

4 AYLIK MAAŞIMI GERİ VERDİM

A Milli Takım'dan görevden ayrılırken 4 aylık maaşını geri iade ettiğini berliten Şenol Güneş "Sakladığım bir notu arşivimden çıkardım, 2004 yılı mart ayında yazmışım. Futbol Federasyonu'na "buyurun bunlar benim hak etmediğim maaşlar" deyip 4 aylık maaşını Federasyona iade eden bir Şenol Güneş'i hatırlattım. O da bana 4 aylık haksız maaş çekleriyle günahlarını ödeyeceğini zanneden ama hâlâ kendisine borcunu ödemeyen federasyon yetkilileri hatırlattı. O alacaklar hâlâ duruyor, hak etmeyenlere çuvalla dağıtanların utancı olarak.." şeklinde konuştu.