Milli takımın başına kim geçecek ?

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in görevden ayrılması henüz çok taze bir haber olmasına rağmen şimdiden adaylar konuşulmaya başlandı.

TFF önümüzdeki günlerde adayları masaya yatıracak ve nihai kararını verecek. Aday isimler ise herkesin tahmin edebileceği isimler. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, adı geçen isimlerin arasında en çok öne çıkan isimler.

Bu iki deneyimli ve Milli Takım geçmişi bulunan ismin yanında üçüncü aday ise Mircea Lucescu. Deneyimli teknik adamla da irtibata geçilmesi bekleniyor.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ipleri elinde tutan ve maçlarını kazanması halinde Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanacak olan A Milli Futbol Takımı’nın hata yapma lüksü yok. Deneyimli ve tartışma yaratmayacak bir isimle galibiyetler alıp Dünya Kupası’na gitme planını uygulaması beklenen TFF’nin aklında ise farklı bir soru işareti de yer alıyor.

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“Türkiye Futbol Direktörü” unvanıyla görevi sürdüren Terim’in yerine gelecek isim “Türkiye Futbol Direktörü” mü olacak yoksa bu görev tanımı tarihe mi karışacak? Bu sorunun yanıtını da önümüzdeki günlerde bulacağız.

Terim’in yerine görevi geçici olarak Mehmet Özdilek’e teslim eden Türkiye Futbol Federasyonu, 2 Eylül’de Ukrayna, 5 Eylül’de de Hırvatistan ile oynanacak karşılaşmalar öncesi teknik direktör sorununu kesin ve hızlı olarak çözmek isteyor. TFF’nin bir klasik olarak da son seçeneğe Mustafa Denizli’yi eklediği gelen haberler arasında.

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