Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Lucescu oldu !

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Mircea Lucescu ile el sıkıştı. Demirören ve Lucescu'nun akşam 20:30'da birlikte İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rumen Teknik adamın Sportif Direktör olması için Lucescu ile Bükreş'te bir görüşme gerçekleştirmişti. Deneyimli çalıştırıcının tercihi milli takım oldu.

Lucescu ile gruplardaki 4 maç için anlaşma sağlandığı iddia ediliyor.

MİRCEA LUCESCU KİMDİR?

29 Temmuz 1945 tarihinde Romanya'nın Bükreş kentinde dünyaya gelen Mircea Lucescu, Rumen futbolunda önemli bir konuma sahiptir.

Romanya Millî Futbol Takımı'na Gheorghe Hagi'yi kazandırmıştır. Eski bir kaleci olan oğlu Răzvan Lucescu da Rapid Bükreş'i yönetmektedir. Lucescu, futbol yaşantısında Dinamo Bükreş ile büyük başarılar kazanmış, Galatasaray ve Şahtar Donetsk ile iki Avrupa kupası kazanmıştır. Türkiye'de ayrı takımlarda iki yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştır.

Mircea Lucescu, yeni dönemde Türkiye A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak görev alacak.