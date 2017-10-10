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  5. 10 Ekim 2017 10:41

Millilere 2. torba tesellisi

Finlandiya ile 2-2 berabere kalan Türkiye, bu sonuçla Euro 2020 Elemeleri'nde 2. torbada yer almayı garantiledi.

Millilere 2. torba tesellisi
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Türkiye, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nun son karşılaşmasında Finlandiya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve Dünya Kupası macerasına tatsız bir şekilde veda etti. Beraberliğe rağmen teselli bulduğumuz nokta ise 2. torbadaki yerimizi koruyacak olmamız oldu.

Türkiye’nin Finlandiya’ya yenilmesi ve Macaristan’ın Faroe Adaları’nı mağlup etmesi halinde Euro 2020 Elemeleri’nde 3. torbaya gerileyecek ve UEFA Nations League’de C Ligi’nde mücadele edecekti.

Ancak 2-2’lik sonucun ardından Türkiye, UEFA sıralamasında 13-24 arasında kalmayı garantilerken Nations League’de de B Ligi’nde yer almayı garantiledi.

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