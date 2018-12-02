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  5. 02 Aralık 2018 15:08

Mircea Lucescu, EURO 2020'deki rakiplerimizi değerlendirdi

A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu, EURO 2020 Grup Elemeleri'nde H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra'yla eşleşmemiz sonrası rakiplerimizle ilgili değerlendirmede bulundu. Lucescu, Tüm maçları kazanmak için sahaya çıkacağız. Umarım ilk maçımız...

Mircea Lucescu, EURO 2020'deki rakiplerimizi değerlendirdi
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kura çekimi, İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de gerçekleştirildi. EURO 2020 kura çekimine 3. torbadan giren A Milli Takımımız, H Grubu'na düştü. Ay-yıldızlılar, H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra'yla mücadele edecek.

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, kura sonrası açıklamalarda bulundu.

"Fransa'ya karşı oynamak kolay olmayacak" diyen deneyimli teknik adam, "Tüm maçları kazanmak için sahaya çıkacağız. Umarım ilk maçımız Fransa ile olmaz. Takım olarak bütün maçlara çok iyi hazırlanmamız lazım. Son yıllarda İzlanda ile eşleşmiş olmamız bir avantaj olacak. İzlanda'nın yaş ortalaması ilerledi ve fiziğe dayalı bir oyun oynuyorlar" şeklinde konuştu.

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