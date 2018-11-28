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  5. 28 Kasım 2018 22:53

Mircea Lucescu'dan istifa açıklaması: Öyle bir şey yok

A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu, Romanya basınına konuştu. Lucescu, istifa iddiaları üzerine Milli takımı bırakmayacağım. Öyle bir şey yok dedi.

Mircea Lucescu'dan istifa açıklaması: Öyle bir şey yok
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A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, Romanya basınına geleceğine hakkında konuştu.

Geçtiğiz günlerde medyada yer alan, "Lucescu istifaya hazır, Romanya Futbol Federasyonu'na danışman olacak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen 73 yaşındaki teknik adam, kendisine yöneltilen "Milli Takım'ı bırakacakmısınız?" sorusuna, "Öyle bir şey yok!" dedi.

Mircea Lucescu, A Milli Futbol Takımı başında çıktığı 17 karşılaşmada 4 galibiyet 6 beraberlik 7 mağlubiyet alarak başarısız bir form grafiği sergilemişti.

Öte yandan tecrübeli çalıştırıcının kadro tercihleri oldukça eleştirilmişti.

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