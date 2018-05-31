Mustera acı içinde yerde kaldı !

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisinin geçirdiği sakatlık, milli takımda yürekleri ağza getirdi. Son iki Dünya Kupası'nda Güney Amerika ülkesinin kalesinde olan ve uzun yıllardır Uruguay'ın kalesinde 1 numaralı isim olan Muslera için korku dolu anlar yaşandı.

Tekrar çalışmalara başladı

Ülkede futbolcunun Dünya Kupası'na katılması şüphesi doğduğuna yönelik haberler de yapılsa, tecrübeli file bekçisi sonrasında herkesi ferahlattı. Bugünkü idmana çıkan Muslera, bir günlük aranın ardından takımla çalışmalara devam etti.

İlk rakip Mısır

Rusya'nın ev sahipliğinde A Grubu'nda Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır ile karşılaşacak olan Uruguay, ilk maçını 15 Haziran'da Mısır ile Ekaterinburg'da oynayacak.