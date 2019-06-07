Nihat Özdemir: Fransa'yı yenerek yeni bir tarih yazacağımıza inanıyorum

TFF tarafından hazırlanan maç kitabında Fransa maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Nihat Özdemir, dünya futbolunun önemli takımlarından Fransa'yı Konya'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Son yıllarda çok önemli zaferlere tanıklık eden Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, millilerimiz için çok ayrı bir öneme sahip. Güzide şehrimizde, güçlü bir futbol geleneğine sahip dünya şampiyonu Fransa'yı yenerek yeni bir tarih yazacağımıza inanıyorum. Bu maç aynı zamanda milli takımımızın gücünü, kapasitesini, kalitesini tüm dünyaya gösterme fırsatı olacak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş ve A milli oyuncularımızın yeni bir zaferle futbol tarihimize yeni bir altın sayfa yazmalarını umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"DESTEK OLMAK MİLLİ GÖREVİMİZ"

Milli takımın ortak değer olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Her koşulda ay-yıldızlılara destek olmak da milli görevimiz. Tüm futbolseverleri, milli takımımızın yanında olmaya, milli takım ruhunu statta, sokakta ve ekran başında yaşamaya, paylaşmaya davet ediyorum. Bu duygularla, tribünleri dolduracak Konyalı futbolseverlerimizin daha önceki maçlarımızda olduğu gibi müthiş destekle bir saniye bile susmadan takımımıza itici güç olmasını beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile Fransız dostlarımıza 'hoş geldiniz' diyor, kazanmanın coşkusunu hep birlikte yaşamayı diliyorum."