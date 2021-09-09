Nihat Özdemir - Şenol Güneş görüşmesi sona erdi

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş ile TFF Başkanı Nihat Özdemir arasında Riva'da gerçekleştirilen görüşme sona erdi. Bugünkü toplantıdan sonuç çıkmadığı, tarafların yeniden görüşeceği öğrenildi.

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'ya deplasmanda 6-1'lik skorla mağlup oldu. Tarihe geçen bu yenilginin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in milli takımdaki geleceği tartışma konusu haline geldi.

Milli takımda son dönemde arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından bugün kritik bir zirve gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, bugün Riva'da bir araya gelerek milli takım cephesinde son yaşananları değerlendirdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş arasında yapılan görüşmede ayrıca deneyimli teknik adamın geleceği masaya yatırıldı.

KRİTİK ZİRVEDEN SONUÇ ÇIKMADI

Öte yandan DHA'nın haberine göre bugünkü görüşmeden sonuç çıkmadı.

Önce Amsterdam’da konaklanan otelde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetiminin kendi içindeki toplantısında konu masaya yatırıldı. Bir grup hemen yolların ayrılması gerektiğini savunurken yönetimden bazı isimler 1 ay sonraki Norveç maçının beklenmesi geriktiğini söyledi.

10.00-12.30 ARASI GÖRÜŞTÜLER



Moralinin bozuk olduğu ve motivasyonunun da düştüğü gözlenen Şenol Güneş ile ise bu sabah bir görüşme yapıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş sabah 10.00’da başladıkları ve 12.30’da sona eren toplantıda bir sonuca ulaşamadılar. Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden görüşme kararı aldılar.

ALTERNATİF RIZA ÇALIMBAY VE OKAN BURUK

TFF yönetimini düşündüren bir diğer konu ise Şenol Güneş’in ayrılması durumunda alternatifinin henüz bulunmaması. Yerli teknik adam Okan Buruk’un sağlık sorunları nedeniyle çalışmayı düşünmemesi ve bu süreçte dinlenmek istemesi bu ihtimalin gerçekleşmesine engel oluyor.

Okan Buruk lige verilen arada Alanyaspor ve Göztepe’den teklif alırken bunları kabul etmemişti. Yerli konusunda Rıza Çalımbay da öncelikli olarak kuliste konuşulan bir isim. Hem tecrübesi ve bilgi birikimi hem de Sivaspor’daki istikrarı ve başarısı Çalımbay’ı da gündeme getirdi.

ŞENOL GÜNEŞ TESİSLERDEN AYRILDI

Alınan karara ilişkin henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, toplantının sona ermesinin ardından Şenol Güneş'in Riva'daki milli takım tesislerinden ayrıldığı öğrenildi.