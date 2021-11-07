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Ozan Kabak, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Ozan Kabak, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

İngiltere Premier Lig takımlarından Norwich'te forma giyen Ozan Kabak, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Ozan Kabak kadrodan çıkarıldı.

İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen millî futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Millî Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

Etiketler OZAN KABAK MİLLİ TAKIM
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