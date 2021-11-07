Ozan Kabak, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
İngiltere Premier Lig takımlarından Norwich'te forma giyen Ozan Kabak, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Ozan Kabak kadrodan çıkarıldı.
İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen millî futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Millî Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol